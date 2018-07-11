بالصور.. إصابة 5 أشخاص بتسمم غذائي في مخيم صيفي لأبناء إطارات ولاية تلمسان

سجلت 5 حالات تسمم غذائي بالمخيم الصيفي لأبناء اطارات الولاية والدوائر بمدينة هونين في تلمسان.

واستقبلت العيادة المتعددة الخدمات الإخوة مديونة بمدينة هونين في الساعات الأولى من صباح اليوم الحالات الـ5.

الحالات تتكون من ثلاثة أطفال تتراوح اعماهم بين 8 و14سنة ومنشطين يبلغان 22 و23سنة، كلها غادرت العيادة.

من جهته النهار نقلت الى المخيم الصيفي أين أكد نائب رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية للولاية أن الحالات عادية.

ونتجت عن تناول الأطفال لمأكولات خارج المخيم، فيما وفي تصريح متناقض اعتبر مدير المخيم أن هذه القضية مجرد إشاعات لا غير.