بالصور.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بمنحدر الكاريار في جيجل

خلف إنقلاب سيارة سياحية، في منحدر صخري، بولاية جيجل، زوال اليوم الأربعاء، إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وتدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بجيجل، مدعومة بالوحدة الرئيسية، في هذا الحادث الذي وقع بالطريق الوطني 43 بمنطقة الكاريار ببلدية جيجل.

وتمثل الحادث، في انحراف سيارة سياحية واصطدامها بسيارة مركونة وانقلابها في منحدر صخري على مسافة 15 متر.

وخلف الحادث، 5 مصابين باصابات متفاوتة غير خطيرة، من جنس ذكر، تترواح أعمارهم، بين 18 و37 سنة. حيث تلقوا الإسعافات الأولية في عين المكان وتم إجلائهم إلى مستشفى جيجل.