بالصور.. إصابة 6 عناصر حماية المدنية خلال إخماد نيران محمية الشريعة بالبليدة

التهمت النيران مساحة كبيرة من الثروة الغابية ونباتية والحيوانية، بوادي بلاط بمنطقة حق فرعون التابعة لبلدية الشريعة في البليدة.

كما أدّت النيران المشتعلة مند 18 ساعة كاملة إلى فرار بعض الحيوانات، بالمنطقة بعد أن امتدت ألسنة اللهب إلى الحظيرة الوطنية لشريعة ، وبالرغم جهود عناصر الحماية المدنية بالبليدة.

التي لاتزال متواصلة وبدعم من وحدة الحماية المدنية الدار البيضاء بالعاصمة إلى أنّ نيران لاتزال مشتعلة بمنطقة وادي بلاط دات التضاريس الصعبة،

كما أصيب 3 عناصر الحماية المدنية،بجروح أثناء إخماد الحرائق و3 آخرين بإختناق تّم نقلهم الى المستشفى البليدة ،

حيث سجلت مديرية الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة 6 حرائق من بينها حريق مركبة وحريق غابة وحرائق مختلفة أهمها ،

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية البليدة، بالتدعيم من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء، وبمشاركة محافظة الغابات وعناصر الحظيرة الوطنية من أجل إخماد حريق غابة بمنطقة واد بلاط ببلدية الشريعة،الحريق شب على مستوى مختلف المكونات الرئيسية للغطاء النباتي بالمنطقة من أشجار و أدغال،تتم عملية إخماد الحريق ،

حيث تم تجنيد ما يفوق 100 عون حماية مدنية بمختلف الرتب وتسخير 25 شاحنة إطفاء من بينها 10 شاحنة إطفاء صغيرة cclfg للتمكن من الولوج للمناطق ذات المسالك الضيقة،حيث لا تزال عملية الدفاع ضد الحريق متواصلة إلى غاية كتابة هته الاسطر،

كما تدخلت وحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية بني مراد، بالتدعيم من وحدة الحماية المدنية لدائرة أولاديعيش، من أجل إخماد حريق أشجار وحشائش بالحي الاسلامي بلدية بني مراد،

وحسب مكلف بالاعلام لـ”النهار”، فإنّه تم أخماد الحريق وتمت حماية حوالي 7000 شجرة زيتون ومشتلة أشجار الحمضيات المجاورة من امتداد ألسنة اللهب إليها بعد أن أتلف 05 هكتار من الحشائش اليابسة و حوالي 200 شجرة زيتون،

بالإضافة تسجيل حريق آخر ،حيث تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة بوقرة بالتدعيم من مصالح الغابات من أجل إخماد حريق أحراش و أدغال بمنطقة تازارين الجبلية بلدية بوقرة، أخمد الحريق ومنع انتشاره لباقي الغابة وحماية صناديق للنحل المتواجدة بمكان الحريق

بعد أن تم تسجشل اتلاف حوالي 02 هكتار من الأدغال والأحراش.