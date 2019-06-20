بالصور.. إصابة 8 أشخاص في حوادث مرور متفرقة بولاية سعيدة

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في 3 حوادث مرور متفرقة، وقعت اليوم الخميس، داخل إقليم إختصاص ولاية سعيدة، حسبما أورد به بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أن الحادث الأول نجم عن إصطدام مابين حافلة لنقل المسافرين من نوع “كواستر”، وسيارة من نوع “إيبزاّ.

وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 6 ماخلف إصابة 5 اشخاص، تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بعين الحجر.

وفي ذات السياق، وقع حادث مرور آخر على مستوى الطريق الوطني رقم 92، حيث تمثل في اصطدام بين سيارتين من نوع سكودا والثانية من نوع شيفروليه.

أين تم تسجيل إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة، حسب ذات المصدر، وقد تم نقلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بيوب.

كما وقع حادث مرور ثالث، نجم عن إصطدام سيارتين الاولى من نوع ATOS والثانية من نوع HAIFI بالطريق الوطني رقم 92.

حيث خلف الحادث اصابة شخص واحد له إصابة في اليد اليمنى، نقل بواسطة سيارة الاسعاف الى القطاع الصحي بيوب.