بالصور.. إضراب عمال النظافة يُغرقُ بلدية سيدي عمار بعنابة في القمامة

نظم صبيحة اليوم العشرات من عمال بلدية سيدي عمار و لليوم الثاني على التوالي وقفة احتجاجية داخل حضيرة العتاد، وذلك للمطالبة بتسوية وضعيتهم المالية بالإضافة الى العديد من الحقوق الاجتماعية.

حيث طالب المحتجين بالإسراع في صرف الرواتب والتعويضات المتعلقة بالزيادات الاخيرة “المنحة الجزافية” باثر رجعي.

ناهيك عن تسوية الوضعية الاجتماعية التي يعاني منها العمال خاصة عمال النظافة الذين يمارسون مهامهم اليومية، في ظروف جد صعبة من إنعدام للألبسة وشروط السلامة الضرورية تساعد على أداء مهامهم في رفع القمامة.

المحتجين رفعوا لافتات مكتوب عليها شعارات تندد بالحقرة والتعسف في حق عمال نظام الخمسة ساعات مطالبين بادماجهم كبقية العمال في نظام العمل ثمانية ساعات.

هذا وقد ابدى العمال سخطهم اتجاه اللامبالاة من طرف رئيس البلدية الذي لم يكلف نفسه بالتنقل والوقوف على مطالبهم.

كما وجهوا أصابع الاتهام الى المسير المالي في بلدية سيدي عمار الذي يتقاعس عن أداء مهامه.

إضراب عمال النظافة ببلدية سيدي عمار ليومين متتاليين انجر عنه تراكم الأطنان من القمامة في مختلف أحياء البلدية.