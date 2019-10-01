بالصور.. إضراب مفتوح لعمال بلدية سيدي بلعباس مطالبين برحيل المير

أخبار الجزائر
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بالصور.. إضراب مفتوح لعمال بلدية سيدي بلعباس مطالبين برحيل المير
بقلم عاشور عبد الكريم

شهدت اليوم بلدية سيدي بلعباس إحتجاجات كبيرة أمام مقر البلدية بعاصمة ولاية سيدي بلعباس وغلق كل الملحقات.

وجاء الإحتجاج على خلفية الأوضاع التي بات يعيشه العامل والموظف مطالبين بتنحية رئيس البلدية “عدة بوجلال”.

وحسب المحتجين فإن سبب المطالبة برحيل المير هو فشله في التسيير والنقص الكبير التي باتت تعيشه الولاية من مشاريع تنموية.

وطالب المحتجون بالادماج المهني والتحقيق معه في قضايا فساد لاسيما في السرقة داخل المحشر البلدي.

من جهتها حاولت “النهار أونلاين” التكلم مع رئيس البلدية لمعرفة رده حول الموضوع غير اننا قوبلنا بالرفض.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=706802

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