بالصور.. إطارات وموظفو وزارة الشؤون الدينية يحتفلون بتجديد الثقة في بلمهدي

نظم إطارات وموظفو وزارة الشؤون الدينية مساء اليوم حفلا بمناسبة تجديد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الثقة في الوزير يوسف بلمهدي.

حيث تداول الكلمة كل من الأمين العام للوزارة ورئيس الديوان والمفتش العام، وقد قدموا التهاني الوزير باسم كافة موظفي القطاع مجددين له التزام الجميع يدا واحدة لخدمة القطاع.

الوزير في كلمته بالمناسبة، قدم الشكر لجميع الحاضرين ومن خلالهم كافة موظفي القطاع عبر الوطن، على ما يقدمونه خدمة للدين والوطن.

وبين الوزير أن ما يحوزه القطاع من مكانة اجتماعية إنما هو بفضل جهود الجميع لتشرفهم بخدمة القرآن الكريم وأهله.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التفاني والمثابرة لتحقيق الأهداف المسطرة للقطاع ضمن برنامج الحكومة، تحقيقا للنمو المنشود البلاد.