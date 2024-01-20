بالصور: إطلاق أوّل حاضنة للأعمال الجامعية الرقمية

اشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري اليوم على إطلاق أوّل حاضنة للأعمال الجامعية رقمية من جامعة مولاي الطاهر بسعيدة.

وبعد معاينة للبنية الرقمية، أشاد بداري بالتقدم اللافت لجامعة سعيدة في الرقمنة كونها تحوز على مركز بيانات حديث، بمواصفات ومعايير دولية تعتمد على عتاد مفتوح ” OPEN HARDWARE “، وكذا برمجيات مفتوحة المصدر ” OPEN.

وكذا برمجيات مفتوحة المصدر ” OPEN SOURCES “، مما يؤهلها إلى الرقي بمشاريع الرقمنة وفتح آفاق جديدة للأساتذة والباحثيين والطلبة في مختلف المجالات وبالأخص تطبيقات الذكاء الإصطناعي.

وخلال الزيارة التفقدية التي قادته لجامعة سعيدة د مولاي الطاهر كانت للوزير لقاء مع الأسرة الجامعية. أين عبر فيها طالب فلسطيني مسجل بجامعة سعيدة، عن إمتنانه وشكره نيابة عن الطلبة الفلسطنيين بالجزائر، لرئيس الجمهورية ، بعدما أوصى بالتكفل بهم، وإستفادتهم من منحة مالية خاصة.