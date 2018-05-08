عاجل

بالصور: إطلاق إسم عبد العزيز بوتفليقة على شارع في الضفّة الغربية

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
بالصور: إطلاق إسم عبد العزيز بوتفليقة على شارع في الضفّة الغربية
بقلم أسماء.ع

تمّ تسمية شارع في الضفة الغربية، باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

ويتواجد الشارع في محافظة طوباس، بفلسطين، وتسمى البلدة طمون.

وصاحبت تسمية الشارع على الرئيس بوتفليقة احتفالات وكلمات ألقيت من طرف مسؤولي البلدية وبحضور سفير فلسطين بالجزائر، لؤي عيسى.

وجاءت تسمية الشارع على الرئيس بوتفليقة عرفانا من الإخوة الفلسطينيين نظير ما قدمه الرئيس بوتفليقة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.

يذكر أنّ الشارع المسمى على الرئيس بوتفليقة ببلدة طمون، شاهد على ملاحم الفلسطينيين ومقاومتهم للمحتل.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital