بالصور: إطلاق  تسمية “نهج كوبا” على “نهج الألفية سابقا” في وهران

أشرف والي ولاية وهران السعيد سعيود اليوم رفقة سفير كوبا بالجزائر أرماندو فيرغارا بوينو، على مراسم إقامة نصب تذكاري وإطلاق تسمية “نهج كوبا” على “نهج الألفية سابقا”.

وحسب بيان مصالح الولاية وجاءت تسمية تسمية “نهج كوبا” على “نهج الألفية سابقا” تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وإعترافا بالمساعدة القيّمة التي قدمتها كوبا في لحظة صعبة من تاريخنا. وأيضا كدليل على الصداقة والأخوة بين البلدين.

وحضر هذه المراسم كلّ من رئيس المجلس الشعبي الولائي،أعضاء اللجنة الأمنية، نواب البرلمان بغرفتيه،المندوب المحلي لوسيط الجمهورية،ممثلة المرصد الوطني للمجتمع المدني،أعضاء المجلس الأعلى للشباب،الأمين العام الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، الأسرة الثورية.مدراء الهيئة التنفيذية،ممثلو الجمعيات والمنظمات،والمجتمع المدني.

وخلال هذه المراسم أكد والي وهران حرص الجزائر على تخليد تاريخ كوبا وسعيها على ترسيخ تاريخها باذهان أبناء وهران والجزائر. كام اشار إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين الجزائر وكوبا التي تعكس النضال المشترك بين الشعبين والتزامهما بنصرة القضايا العادلة.

من جهته إعتبر سعادة السفير الكوبي ان هذه المبادرة من أجمل صفحات التاريخ المشترك للجزائر وكوبا.