بالصور.. إطلاق مركز الفصل والضغط لمعالجة النفط والغاز Upside Nord

أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، على الإطلاق الرسمي لمركز الفصل والضغط “Upside Nord” المخصص لمعالجة النفط والغاز.

وجاء هذا التدشين على هامش الزيارة التي قام بها الوزير الأول، اليوم الخميس، إلى ولاية ورقلة. وذلك في إطار إحياء الذكرى المزدوجة لإنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين 1956 وتأميم المحروقات 1971.

كما كان الوزير الأول مرفوقا بمستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم. إلى جانب أعضاء من الحكومة.

وأشرف الوزير الأول، على الإطلاق الرسمي لمركز الفصل والضغط “Upside Nord” المخصص لمعالجة النفط والغاز.

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رئيس الجمهورية: إستثمار 39 مليار دولار في المحروقات خلال 4 سنوات القادمة مركز

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن قطاع الطاقة والمناجم يعتبر محرك لتطوير القطاعات الأخرى للإقتصاد وتسريع سياسة تنويع مصادر الدخل.

وأشار رئيس الجمهورية خلال كلمة له بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات قرأها عنه بالنيابة الوزير الأول، أن الحكومة إستكملت جميع النصوص التطبيقية الخاصة بقانون المحروقات. وتعكف حاليا على استكمال وضع الإطار القانوني الذي سيسمح بإعادة بعث الإستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة به.

ومن أجل تحقيق المسعى أشار الرئيس إلى أنه ستصل قيمة الإستثمارات في السنوات الأربعة القادمة غلى أكثر من 39 مليار دولار. منها 70 بالمائة ستخصص للإستكشاف والتطوير لا سيما تحسين معدل الإسترجاع.

كما تعهد الرئيس ببناء إقتصاد وطني قوي ومتنوع مدر للثروة وموّلد لمناصب الشغل. وصانع للرفاه الإجتماعي. بما يعزز الأمن الغذائي ويحضن الأمة من التبعية للمحروقات. لذا دعا إلى ضرورة إستكمال وملائمة الإطار القانوني للإستثمار في كل قطاعات المحروقات والمناجم والطاقات المتجددة لتشجيع الإستثمار.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنه في خضم التحول نحو الطاقات الجديدة سيحتل الغاز مستقبلا مكانة أساسية في أعلى هرم المصادر الطاقوية الأولية، حيث تمتلك الجزائر أفضل الخيارات عالميا بفضل الإمكانيات التي تتوفر عليها. من إمكانيات شمسية هائلة وشبكة كهربائية واسعة وبنى تحتية وطنية ودولية لنقل الغاز الطبيعي.

وأوضح رئيس الجمهورية في ذات السياق، إلى أن بلادنا تعكف على وضع إستراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين. بما في ذلك الهيدروجين الأخضر من أجل الإندماج الكامل في الديناميكية العالمية. المرتبطة بالإنتقال الطاقوي والبيئي.

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