بالصور.. إطلاق مناورات دولية للحماية المدنية بالبويرة

انطلقت اليوم السبت بولاية البويرة مناورات دولية للحماية المدنية أوروبا- الجزائر تمارين الزلزال.

بمشاركة 1000 عون من الحماية المدينة المنحدرين من ستة بلدان عربية و أجنبية.

المشاركون من بينهم 300 عون من الحماية المدنية من دول أجنبية .

على غرار كل من تونس والاتحاد الاوروبي وفرنسا والبرتغال وإيطاليا وكذا اسبانيا وبولونيا.

ومن المنتظر أن يشارك في هذه التمارين التمويهية الخاصة بالزلازل مختلف الوحدات وذلك عبر سبعة مواقع مختلفة في مدينة الأصنام.

حيث تتواجد القاعدة الحية ومعسكر مختلف الوحدات وفي بشلول بالقرب من سد تلسديت وفي صور الغزلان.