بالصور.. إعادة إسكان 40 عائلة في وهران

تم اليوم الخميس، ترحيل الـ40 عائلة المتبقية والقاطنين بحي الدرب “العتيق” بوهران، نحو شقق لائقة بالسكن بالقطب العمراني الجديد “بقديل”، شرق الولاية.

العائلات المستفيدة والحاملة لقرارات الإستفادة المسبقة، كانت تقطن في بنايات هشة وآيلة للسقوط بحي الدرب “العتيق”.

حيث إستفادت من شقق بالقطب الجديد والذي تتوفر به كافة الشروط التي تضمن لها العيش الكريم.

وتندرج هذه العملية في إطار مكافحة السكن الهش، حسب السلطات المحلية للولاية .

وقد جرت العملية التي إنطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم، في ظروف حسنة بفضل الوسائل المادية والبشرية التي سخرت، وهذا بحضور السلطات المحلية.

كما جرت في ظروف جد محكمة و وسط أجواء مفعمة بالفرحة و الزغاريد المتعالية من طرف العائلات المستفيدة .