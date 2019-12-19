بالصور.. إعادة تهيئة عشب ملعب القليعة

يخضع ملعب “القليعة”، لعملية إعادة تهيئة، تشمل أرضية الملعب المعشوشبة طبيعيا، بالإضافة للمرافق التابعة للملعب.

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه تم الشروع في إعادة تهيئة العشب الطبيعي للملعب.

وتدخل هذه الخطوة، ضمن برنامج وزير الشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، الرامي لتطوير وتحديث الملاعب الجزائرية، وتحديث البنى التحتية للراياضة.

يذكر أن ملعب “القليعة”، يتسع لـ15 ألف مناصر، ويضم 3 ملاعب للتدريب، وأربعة غرف لتغيير الملابس، وموقف سيارات، يتسع لـ900 سيارة. ما يجعل منه مكسبا كبيرا للرياضة الجزائرية.