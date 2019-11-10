بالصور.. إعادة دفن رفاة 150 شهيد بلارباع في باتنة

تم اليوم إستخراج وإعادة دفن رفاة الشهداء الـ 150 شهيد ببلدية لارباع دائرة بوزينة بولاية باتنة.

وشاركت المصالح العملية لمديرية الحماية المدنية لولاية باتنة رفقة أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني بعتاد وتعداد معتبر سخر لإعادة دفن رفاة الشهداء الـ 150 شهيد بروضة الشهداء لارباع.

الرفاة التي تم استخراجها من مقبرة جماعية كانت متواجدة بمكان قريب بنفس المنطقة معرض لسيول جارفة نتيجة تساقط الأمطار وتأثرها بالظروف المناخية مع مرور الزمن.

العملية تمت تحت إشراف والي الولاية محمدي فريد وبحضور وزير المجاهدين زيتوني الطيب ومدير المجاهدين بالولاية والأمين الولائي لمنظمة المجاهدين والسلطات المدنية والعسكرية وأفراد الأسرة الثورية وأقارب الشهداء والكشافة الإسلامية ومواطنين.