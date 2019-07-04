بالصور..إعادة دفن رفاة 9 شهداء عثر عليهم في غار بولاية قالمة

قامت ولاية قالمة شرق الوطن، بإعادة دفن رفاة الشهداء بمقبرة الشهداء، عشية الإحتفال بالذكرى الـ57 المزدوجة لعيدي الإستقلال والشباب.

وجرت مراسيم الدفن تحت إشراف والي الولاية “كمال عبلة” بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، والسلطات المحلية الأمنية والعسكرية، الأسرة الثورية، المنتخبين المحليين وأسرة الاعلام.

وإفتتحت ببلدية حمام النبائل بتنظيم مسيرة إنطلقت من مقر البلدية بإتجاه مقبرة الشهداء لدفن رفاة 09 شهداء.

الشهداء عثر على رفاتهم بغار داموس لحصان، بمنطقة كاف لعكس، عرش المشاعلة ببلدية حمام النبائل،

بعدما قتلوا بأبشع الطرق بإستخدام غاز “سيانيد الهيدروجين” وتعرضوا للقصف من قبل العدو الفرنسي في 11 أكتوبر 1959.

الرفاة تم إنتشالها يوم 16 مارس 2019 ليتم دفنهم اليوم بمقبرة الشهداء.

كما تم وضع حيز الخدمة للتزويد بالغاز الطبيعي بعدة مشاتي، وإعطاء إشارة الإنطلاق للربط بالكهرباء،وكذا وضع حجر الأساس لإنجاز مجمع مدرسي وتدشين ملعب جواري.