أُعيد اليوم الأربعاء، دفن رفات 18 شهيدا بمقبرة الشهداء الجديدة لبلدية بني ولبان، بولاية سكيكدة.

وشهدت مراسيم إعادة الدّفن حضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية ومجاهدين الثورية بمناسبة إحياء الذكرى الـ57 لعيد الاستقلال والشاب.

وقد تم استرجاع رفات هؤلاء الشهداء الذين كانوا مدفونين بمقابر عمومية بذات البلدية، حسبما أفاد به مدير المتحف الجهوي للمجاهد “العقيد على كافي” لسكيكدة.

مشيرا إلى أن هؤلاء الشهداء منهم من استشهد في ساحات الفداء و منهم من اغتيل من طرف المستعمر الفرنسي داخل المدينة.