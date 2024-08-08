بالصور.. إعادة فتح الطريق 115 ببراقي ومخطط جديد للسير

أشرف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي الدكتور برتيمة عبد الوهاب، رفقة إسماعيل بدرين رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية براقي. على تدشين وإعادة فتح الطريق الولائي رقم 115 ببلدية براقي.

كما تم وضع الطريق حيز الخدمة بداية من صبيحة اليوم الخميس. والذي كان مغلقا بصفة مؤقتة بداعي أشغال مشروع مترو الجزائر شطر براقي - عين النعجة. وقد تم وضع مخطط سير جديد مصادق عليه. من أجل تسهيل حركة السير وتخفيف الدخول من وإلى بلدية براقي. وضمان مرونة نقل وتنقل الأشخاص والمركبات، ناهيك عن إضفاء طابع مميز ومنظم بمدخل مدينة براقي.