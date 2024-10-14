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أخبار الجزائر

بالصور.. إعادة فتح مدرسة مهجورة منذ 20 عاما

بقلم عايدة.ع
بالصور.. إعادة فتح مدرسة مهجورة منذ 20 عاما
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أسدت والي ولاية بومرداس فوزية نعامة، شهر أوت المنصرم، خلال خرجة ميدانية تعليمات بمباشرة ترميم وإعادة التأهيل للمدرسة الابتدائية الكائنة بمنطقة تيزويغين في أعالي بلدية الثنية المهجورة منذ أزيد من 20 عاما.

وأوضح بيان للولاية أن المدرسة كانت مستغلة من قبل الغير مدة عشرون عاما. غير أنه تم ترحيل قاطنيها إلى سكنات لائقة وتم استرجاع المنشأة التربوية العريقة.

حيث تم ترميم الأقسام و إعادة طلائها بألوان جميلة و تجهيزها بالكراسي و الطاولات و تركيب سبورات حديثة. كما استفادت المدرسة الابتدائية من ساحة للعب مغطاة بالعشب الاصطناعي الأخضر لممارسة التربية البدنية المدرسية. و تم تجديد دورات المياه و بوابة المدرسة و أضحت جاهزة للاستغلال كملحقة مدرسية لفائدة تلاميذ المنطقة.

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