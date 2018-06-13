بالصور.. إعانات وملابس العيد لدار المسنين بمستغانم

استفادت دار المسنين بوادي الحدائق دبدابة ببلدية صيادة في مستغانم من إعانة مالية بقيمة 2 مليون دينار جزائري.

وتهدف هذه الاعانة التي بادر بها والي الولاية إلى تحسين ظروف إقامة المسنين بهذه المؤسسة.

وتم في إطار هذه المبادرة التضامنية التي تزامنت مع ليلة القدر اقتناء 65 وحدة من الأسرة والمفروشات والأغطية الجديدة.

التي ستساهم في تجديد أثاث هذه المؤسسة الذي كان في وضعية مزرية ,يضيف نفس المصدر.

وقام والي الولاية بمناسبة عيد الفطر وفي إطار هذه العملية التضامنية أيضا بتوزيع كسوة العيد على 65 مسنا ومسنة بهذه الدار.

واستفادت دار المسنين خلال العامين الماضيين من عملية إعادة تأهيل بقيمة 10 ملايين دينار جزائري.

مما سمح بترميم وإعادة تهيئة مختلف أجنحة ومرافق هذه المؤسسة الاجتماعية التي بإمكانها أن تستقبل 110 أشخاص.