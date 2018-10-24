بالصور.. إعتداءات وإتهامات بالرشوة في لقاء البورسعيد وفيتا كلوب

شهد إياب نصف نهائي كأس الكونفيديرالية الإفريقية الذي جمع بين المصري البورسعيدي وفيتا كلوب الكونغولي أحداث مأساوية.

حيث نقل المدرب حسام حسن، للمستشفى عقب إصابته في رأسه بسبب مقذوف ألقته جماهيرأصحاب الأرض على الملعب.

في وقت أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي أنه يملك أدله بالصوت والصورة على طلب حكم اللقاء على رشوة في لقاء فيتا كلوب.

وكان المصري ودع بطولة كأس ‘الكاف” عقب خسارته الكبيرة برباعية نظيفة أمام فيتا في إياب نصف النهائي للمسابقة القارية.