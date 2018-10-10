بالصور.. إعتداء مسلح على محل للمجوهرات في إليزي

حاول شخصين ملثمين الاعتداء على محل مجوهرات باستعمال سلاح ناري من نوع كلاشينموف بحي الجزيرة في مدينة إليزي.

العملية اسفرت عن اصابة أحد اصحاب المحل على مستوى الرأس ،فيما لاذا المعتديان بالفرار الى وجهة مجهولة.

بعد اشتباك بالأسلحة مع اجهزة الأمن من جيش ودرك وطني ،حيث تم حجز سلاح رشاش نوع كلاشنكوف.

كما أعلنت قوات مشتركة من الجيش والدرك والأمن حالة طوائ قصوى في المناطق المجاورة للاعتداء.

وخرج المواطنين وسط الحي في تجمع مطالبين بتوفير الأمن وردع مثل هذه الممارسات وتجند الجميع لمحاربتها.

في حين مازالت مصالح الامن المشتركة تلاحق المعتديان المسلحان.