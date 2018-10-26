بالصور.. إعتصام العشرات أمام مديرية الصحة بباتنة بعد وفاة إمرأة ومولودها

نظم عشرات المواطنين وقفة إعتصامية،أمام مستشفى محمد بوضياف ببلدية بريكة ولاية باتنة، إحتجاجا منهم على وفاة إمرأة حامل مع مولودها.

وتجمع المحتجون أمام مدخل باب المستشفى الذي إحتضن المرأة المتوفاة المنحدرة من بلدية أمدوكال التابعة لدائرة بريكة والتي تبعد عنها بحوالي 35 كم.

كما قام المعتصمون بحمل لافتات وترديد شعارات تندد بالأحداث المأساوية حسبهم داخل المستشفى، والإهمال الحاصل داخل مختلف أقسام المؤسسة الإستشفائية خصوصا مصلحة التوليد.

كما نظم المحتجون وقفة أخرى أمام مديرية الصحة بعاصمة الولاية، مطالبين من الوزارة الوصية، إيفاد لجنة وزارية للتحقيق في قضية الوفاة.