بالصور..إعصار “دوريان” يخلف 43 قتيلا ودمارا بجزر الباهاماس

خلف إعصار “دوريان”، والذي ضرب جزر الباهاماس، 43 قتيلا، ودمارا كبيرا، حسب تقارير لوسائل الإعلام.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن قناة “إن بي سي” الأمريكية، عن ممثل رئيس وزراء جزر البهاماس، اليوم السبت، إن عدد ضحايا الإعصار مرشح للإرتفاع.

وأضاف ذات المصدر، أن عمليات البحث والإنقاذ، لا تزال مستمرة، جراء الإعصار الذي خلف دمارا كبيرا، مس الأحياء والمباني التي غمرتها المياه.

وأكد المركز الأمريكي لرصد الأعاصير، بأنه على الرغم من التراجع التدريجي لقوة الإعصار، لكن من المتوقع أن يحافظ على قوته خلال الأيام المقبلة.