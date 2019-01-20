بالصور.. إفتتاح الأيام الإعلامية حول قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بأدرار

أشرف العميد القائد الجهوي للدفاع الجوي للناحية العسكرية الثالثة اليوم،على مراسم افتتاح الأيام الإعلامية حول قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بأدرار .

التي يحتضنها قصر الثقافة بمدينة أدرار، إلى 23جانفي2019، بحضور والي ولاية أدرار والسلطات العسكرية والمدنية المحلية بالولاية.

يأتي تنظيم هذه الأيام الإعلامية لتقريب وتعريف مواطني ولاية أدرار بسلاح قوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

من خلال إبراز مهامه ودوره الفعال في حماية الأجواء الوطنية ضد جميع التهديدات المحتملة.

من خلال عمليات الرصد والكشف والتي تتم باحترافية عالية ووسائل تكنولوجية متطورة.

كما تم بالمناسبة بث شريط وثائقي حول سلاح الدفاع الجوي عن الإقليم.