بالصور…إفتتاح الصالون الدولي الأوّل للبيئة والطاقات المتجددة

إفتتحت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي الصالون الدولي الأول للبيئة والطاقات المتجددة.

الوزيرة كانت مرفوقة بوفد وزاري هام يتعلق الأمر بوزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان.

وزيرة التضامن غنية إيداليا، وزير الموارد المائية حسين نسيب، وزير الطاقة مصطفى قيطوني.

ووزير العمل والتشغيل مراد زمالي، بالإضافة إلى والي العاصمة عبد القادر زوخ.

كما سيتضمن البرنامج عدة ندوات لإخصائيين وأصحاب خبرة في الطاقات المتجددة.

وتتعلق الندوة الأولى حول عرض استعمال النفايات كمحروقات بديلة في مصانع الإسمنت.

أما الندوة الثانية فتتعلق باستعمال المياه المستعملة في الصناعة.