بالصور.. إفتتاح الطبعة الأولى للجامعة الصيفية القرآنية في تيسمسيلت

انطلقت اليوم السبت بفرع المركز الثقافي الإسلامي لتيسمسيلت فعاليات الطبعة الأولى للجامعة الصيفية القرآنية.

وتتضمن التظاهرة ورشة للتعليم القرآني بالأحكام لفائدة الأطفال والشباب ما بين 6 إلى 25 سنة تحت اشرف معلمين متطوعين.

التظاهرة التي تدوم 20 يوما سنظم مسابقات حول أحسن مقرئ صغير وأحسن مقرئ شاب وأحسن أنشودة دينية.

فضلا على إلقاء محاضرات حول “فضل حفظ كتاب الله” و”أبرز مفسري القرآن الكريم” و”مدارس التعليم القرآني بتيسمسيلت”.

وبرمجت بالمناسبة معارض حول الكتب الدينية وأعلام الجزائر، أمثال احمد بن يحيى الونشريس والشيخ عبد الحميد بن باديس.

إلى جانب عرض لصور فوتوغرافية عن مدارس للتعليم القرآنية وزوايا بولاية تيسمسيلت.

وينتظر أن تختتم هذه التظاهرة ليلة الاحتفال يوم عاشوراء بإقامة حفل لفائدة الأطفال المنخرطين بفرع المركز الثقافي الإسلامي.

والذي ستقدم خلاله عدة أنشطة فنية وثقافية منها أناشيد وابتهالات دينية وعرض مسرحي تثقيفي حول طاعة الوالدين.

إلى جانب عرض فيلم وثائقي قصير حول الأنشطة التي يوفرها ذات الفرع لمنخرطيه وزواره.