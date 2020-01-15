بالصور.. إفتتاح الطبعة الثالثة لمعرض الحوامض بالعاصمة

أشرف وزيرا الفلاحة والعمل والتشغيل ووالي ولاية الجزائر، اليوم الأربعاء على إفتتاح الطبعة الثالثة لمعرض الحوامض بالعاصمة.

المعرضتحت شعار “حمضيات: إستشراف ومستقبل، والتي إحتضنت فعالياته دار الشباب لبلدية سيدي موسى.

عرفت المناسبة تنظيم معرض ضمّ عدّة أجنحة لفلاحين ومنتجين عرضوا مختلف المنتجات الفلاحية الحمضية في شتى أنواعها وأصنافها، بالإضافة إلى عرض أنواع عديدة من الشتائل، البذور والأسمدة الفلاحية المنتجة ببلادنا.

المعرض ضمّ كذلك ورشات تعريفية خاصة بالمراكز والهيئات الوطنية المختصة في المجال، على غرار المعهد الوطني للبحث الفلاحي، المعهد الوطني لحماية النباتات، المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها وكذا الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر.

إستمع الوفد أثناء هذه الزيارة إلى شروحات قدمها مدير المصالح الفلاحية والتنمية الفلاحية لولاية الجزائر تطرق من خلالها إلى الموارد، الإمكانات والقدرات الإنتاجية التي تحوز عليها الولاية في هذه الشعبة.

كما قام الوفد بزيارة مختلف أجنحة المعرض والوقوف على خيرة المنتجات الوطنية من الحوامض والتي لاقت نوعيتها وجودتها إشادة واسعة من طرف كافة الحضور.

في هذا الشأن أكّد وزير الفلاحة والتنمية الفلاحية على إيلاء الدولة الجزائرية أهمية بالغة لقطاع الفلاحة، منوّها إلى ضرورة الإستثمار في عنصر الشباب خريجي المعاهد العليا المتخصصة في التعليم والتكوين الفلاحيين، وكذا العمل على إيجاد آليات فعالة للوصول إلى الإستغلال الأمثل للقدرات الفلاحية الوطنية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وترقية الصادرات الجزائرية في مجال الفلاحة.