بالصور.. إفتتاح الموسم جديد للبطولة الوطنية للخماسي العسكري

أشرف اللواء، رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة، يوم الإثنين، بالمركب الرياضي الجهوي العسكري ببشار، على مراسم افتتاح البطولة الوطنية للخماسي العسكري للموسم الرياضي 2018/2019.

والتي تحتضنها الناحية العسكرية الثالثة في الفترة الممتدة من 14 إلى 20 جانفي 2019، وستعرف هذه التظاهرة الرياضية مشاركة 152 رياضيا يتوزعون على 17 فريقا، يمثلون مختلف قيادات القوات والنواحي العسكرية، وبعض المدارس العليا العسكرية والوحدات الكبرى.

هذه التظاهرة الرياضية ستجري فعالياتها في عدة اختصاصات وهي الرمي بالبندقية نصف الآلية، السباحة بالحواجز، عبور الموانع، رمي القنابل اليدوية والعدو الريفي، وذلك على مدار ستة أيام متتالية.