بالصور.. إفطار جماعي على شرف عائلات شهداء الطائرة العسكرية في فرجيوة

نظم أبناء حي الصومام ببلدية فرجيوة غرب ولاية ميلة مساء الجمعة إفطارا جماعيا على شرف أفراد عائلات ضحايا الطائرة العسكرية بوفاريك بالبليدة.

وحضر هذه المأدبة الكبيرة ما يقارب الـ 1000 صائم فضلا عن حضور عدد من المسؤولين المحليين على غرار رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي.

وتميز هذا الإفطار بتنظيم محكم من قبل شباب وأهالي حي الصومام الذين تكفلوا بمجمل مصاريف المأدبة.

وقدموا صورة جميلة عن ترابط وتكافل أبناء هذا الحي فيما بينهم وحبهم للمبادرات الخيرية والاجتماعية.

يذكر أن مدينة فرجيوة فقدت أحد أبنائها وهو الشهيد الرائد بويوسف كريم في حادثة تحطم الطائرة مخلفا وراءه زوجة وولدين.