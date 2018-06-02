بالصور.. إفطار جماعي لقرابة 1200 شخص بساحة أودان في العاصمة

شارك سهرة أمس الجمعة قرابة 1200 شخص إفطارا جماعيا رمضانيا “بهيجا” على مستوى ساحة أودان ببلدية الجزائر الوسطى في العاصمة.

واضح رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش “أن هذه المبادرة الخيرية التضامنية في طبعتها الثانية تحت شعار” لنعش معا في سلام”.

وتدخل هذه العملية في إطار النشاط التضامني خلال شهر رمضان لإبراز جوانب من قيم التضامن الجزائري مع الفئات المعوزة و عابري السبيل.

كما أنها تتزامن واليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل سنة .

كما أكد أن عدد المشاركين في الفعالية الخيرية بلغ قرابة 1200 شخص مدعو من عائلات جزائرية من العاصمة وأيضا من وهران وبجاية.

وكذا عائلات وأفراد من عدة دول شقيقة وصديقة جاءت تتقاسم وجبة غذاء جماعية في أجواء عائلية.

مبرزا أن تهاطل الأمطاروسوء أحوال الطقس حال دون توافد عدد كبير من المواطنين حيث كنا نرتقب مشاركة أزيد من2000 شخص .