بالصور.. إقبال رهيب لمناصري الخضر لاقتناء تذاكر مواجهة الكاميرون

إنطلقت صبيحة اليوم الأحد، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة عملية بيع تذاكر مباراة العودة من الدور الفاصل بين الجزائر والكاميرون.

واحتشد أنصار الخضر منذ الساعات الاولى لنهار اليوم بمحيط ملعب تشاكر في طوابير طويلة، سعيا للظفر بتذكرة هذه المباراة.

كما سعت السلطات الامنية لتنظيم عملية البيع قصد ضمان سيرها في أفضل الظروف. وستتواصل عملية بيع التذاكر، إلى غاية نفاذ كل الكمية المخصصة لهذه المواجية الحاسمة المقررة يوم الثلاثاء.