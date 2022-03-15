بالصور.. إقبال مميّز للأنصار المتوجّهين للكاميرون على وكالة “تورينغ”

تنقل عدد كبير من انصار الخضر الذين ينوون التنقل إلى الكاميرون لدعم محرز وزملائه امام الكاميرون بمدينة دوالا.

وقال رضا عمار مستشار مدير وكالة تورينغ للرحلات والأسفار ببئر خادم في تصريح لـ “النهار” اليوم “”الإقبال اليوم كبير. وتخفيض العرض شجّع الأنصار. خاصة بعد تناقل القرار عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي”.

كما أكد رضا عمّار عن الإقبال المميزّ “أذكر الانصار فقط أنّه وجب عليهم التنقل إلى المصحات لأخذ الفحص الطبي. لتسهيل أمر تنقلهم إلى الكاميرون”. وأضاف “العملية بدأت منذ يوم أمس بالتخفيض للمناصرين الذي دفعوا الأموال”.

كما ختم مستشار مدير وكالة “تورينغ” “اليوم آخر أجل للتداوي من الحمى الصفراء. و لا استطيع الحديث في هذا الأمر بشأن تمديد البيع من عدمه. لأن القرار ليس بيدنا”.