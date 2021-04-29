بالصور.. إكتشاف أول مومياء مصرية حامل في العالم

لا تزال المومياوات المصرية، تكشف عن أسرارها وخباياها التي حيرت العلماء على مر العصور.

واكتشف خبراء آثار من الأكاديمية البولندية للعلوم من خلال الأشعة المقطعية والسينية أول بقايا لمومياء مصرية حامل.

وحسب تقرير نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، توفيت الجثة التي عثر عليها في طيبة بصعيد مصر، قبل أكثر من 2000 عام.

وأوضح الخبراء، إن الجثة توفيت وهي حامل في حوالي 26 إلى 30 أسبوعًا، وهي في العشرينات من عمرها.

وأضاف الخبراء في مجلة العلوم الأثرية أن الفريق لم يستطع فهم سبب ترك الجنين وعدم تحنيطه بشكل منفصل عن أمه.

وكان الجسد ملفوفًا بأقمشة عالية الجودة ووضع في التابوت مع مجموعة من التمائم.

وعثر على الجثة التي يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد في المقابر الملكية بطيبة بصعيد مصر في القرن التاسع عشر.

ونقلت المرأة إلى مدينة وارسو عاصمة بولندا في عام 1826 وهو عام شهدت فيه مصر العديد من الاكتشافات الملكية.

وأكد الفريق أن هذا الاكتشاف مهم جدًا لمعرفة الكثير عن الحمل والولادة في مصر القديمة.