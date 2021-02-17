بالصور.. إكتشاف عيادة سرية لطبيب أسنان مزيف في وهران

تمكنت عناصر من الشرطة القضائية بأمن وهران ، من الإيقاع بطبيب أسنان مزيف، مع حجز معدات وأدوية خاصة بطب الأسنان.

ويبلغ طبيب الأسنان المزيف من العمر 34 سنة الذي فتح عيادة خاصة لجراحة الأسنان بمنطقة سيدي البشير ببلدية بئر الجير.

وتم الإطاحة به إستغلالا لمعلومات تفيد باستغلال المتهم شقَة مستأجرة لممارسة نشاطه بدون ترخيص.

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن تم حجز 42 مليون.

كما تم حجز أشعة راديو خاصة بالفم، معدات جراحة الأسنان، وأدوية خاصة بطب الأسنان العيادي.

العملية تمت بالتنسيق مع عضو مجلس أخلاقيات المهنة لناحية وهران الذي أكد ان المشتبه به لا علاقة له بمهنة طب الأسنان العيادي.