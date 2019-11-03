بالصور.. إليسا تلتقي فنانات جزائريات على هامش حفلها بباريس

إلتقت النجمة اللبنانية إليسا، مع مجموعة من الفنانات الجزائريات، على هامش حفلها بمسرح الأولمبيا، بالعاصمة الفرنسية باريس، الجمعة.

ومن بين الفنانات الجزائريات اللواتي حضرن الحفل، نجد كل من النجمة أمل وهبي، والمتألقة، ياسمين عماري.

بالإضافة إلى “اليوتوبوز” الجزائرية المشهورة مروة، والإعلامية هناء هاد.

كما عرف حفل إليسا، حضورا جماهيريا ضخما، من بينهم الكثير من الجزائريين.

واغتنمت ملكة الإحساس هذه المناسبة، لتعايد الجزائريين بمناسبة عيدهم الوطني، الموافق للفاتح من شهر نوفمبر، وإحيائهم لإندلاع الثورة التحريرية المظفرة.