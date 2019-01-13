بالصور..إمرأتان ضمن شبكة لتزوير العملة الصعبة بتيزي وزو

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي بعين زاوية التابعة لأمن ولاية تيزي وزو من تفكيك شبكة مكونة من 9 أشخاص.

حيث أنه من بين من عناصر الشبكة، امرأتين .

أفراد الشبكة تترواح أعمارهم بين 20 الى 30 عاما متورطين بقضية حيازة و بيع اوراق نقدية من العملة الصعبة ،الارورو.

وأسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي مزور من العملة الصعبة يقدر بـ 2000 اورو من فئة ورقة 100ارو و المقدرة حوالي 40مليون سنتيم.

كما تم حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية من عائدات صرف الأوراق النقدية من العملة الصعبة المزورة و مجموعة من الهواتف النقالة.

و بعد نهاية الإجراءات الجزائية ضد المتهمين سيتم تقديمهم امام محكمة ذراع الميزان.