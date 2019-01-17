بالصور.. إمضاء إتفاقية إنجاز مركب البوليبروبيلين بين سوناطراك وتوتال

‏‏أمضى اليوم مجمع سوناطراك إتفاقية الشراكة مع المجمع الفرنسي توتال لإنجاز مركب لإزالة الهيدروجين من البروبان وإنتاج البوليبروبيلين بتحويل الغاز إلى بلاستيك ومواد الكيميائية.

مجمع سوناطراك يمضي اتفاقية شراكة مع المجمع الفرنسي توتال لإنجاز مركب لإزالة الهيدروجين من البروبان وإنتاج البوليبروبيلين بتحويل الغاز الى بلاستيك ومواد كيميائية بعدما كان يعتمد فقط على انتاجه.

المشروع البتروكيميائي الذي سينتج ما مقداره 550.000 طن من البوليبروبيلين في السنة ويدخل في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال النفط والبيتروكيمياء.

وسيمكن من فتح العديد من مناصب الشغل خلال مرحلة الانجاز و اخرى خلال مرحلة الاستغلال التجاري.

كما ان مشروع انجاز مركب بوليبروبيلين يقدر رأسماله بـ 1.4 مليار دولار تعتبر سوناطراك مساهمة فيه ب 51 بالمائة وتوتال بـ 49 بالمائة.

أما التمويلها فيتم عن طريق تمويل خاص من المؤسستين بقيمة 30 بالمائة، أما التمويل فعاد للبنك الوطني الجزائري BNA بنسبة 70 بالمائة.