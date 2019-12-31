بالصور.. إنتاج فاكهة الموز لأول مرة بتيبازة

دخلت اليوم مزرعة في إطار الشركة بتيبازة متخصصة في إنتاج فاكهة الموز حيز الإنتاج لأول مرة، وهذا كتجربة أولى لإنتاج هاته الفاكهة المطلوبة بكثرة في الأسواق المحلية وحتى العالمية.

وحسب ما أفادت به مصادر من مديرية الفلاحة لـ “النهار أون لاين”، فإن المزرعة المسماة محي الدين ببلدية بورقيقة إنطلقت اليوم الثلاثاء في جني المحصول وهذا على مساحة تزيد من هكتار ونصف.

وتم إنتاج نوعية جيدة من فاكهة الموز لا تختلف عن تلك التي يتم إستيرادها من الأسواق العالمية.

ومن المنتظر أن تنطلق مزرعة أخرى في الإنتاج بسيدي راشد قريبا وهي المزرعة الأكبر على المستوى الوطني والمتخصصة في إنتاج الموز، حيث تتربع على مساحة تزيد عن 100 هكتار.

