بالصور.. إنتخاب الجزائر كنائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان العرب

انتخبت الجزائر كنائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وكانت الرئاسة من نصيب البلد المحتضن الإمارات العربية المتحدة.

وشارك اليوم ، وزير السكن و العمران كمال بلجود، في أشغال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس، المنعقدة بدبي، دولة إلامارات العربية المتحدة.

حيث شهدت هذه الدورة عرض قدمه الوزير حول تجربة الجزائر في مجال السكن الاجتماعي وأساليب تمويله، وهذا في إطار البند المتعلق بتبادل التجارب الرائدة في الدول العربية،.

حيث تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة من طرف الجزائر لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين.

كما تم في أشغال هذه الدورة أيضا تجديد أعضاء المجلس التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان و التعمير العرب لسنتي 2020 و2021.