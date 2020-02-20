بالصور.. إنتشال جثة ستيني من داخل بركة مائية بتاجموت في الأغواط

لقي ستيني حتفه، اليوم الخميس، غرقاً، ببركة مائية، بإقليم بلدية تاجموت ولاية الأغواط، حسب ما أفاد به بيان الحماية المدنية.

وذكر بيان لخلية الإعلام والإتصال، في مديرية الحماية المدنية لولاية الأغواط، أنّ وحدتها المتمثلة في الوحدة

الثانوية بعين ماضي مدعمة بفرقة الغطسـ، تدخلت لأجل إنتشال جثة، بالمكان المسمى قلتة الصفائح بالقرب من قلتة المرأة ،تبعد عن مدينة تاجموت.

وأوضح البيان، أنّ الأمر يتعلق بشيخ في عقده السادس من العمر، ومن مواليد سنة 1959، انتشلت جثته من داخل البركة المائية.

وأضاف ذات المصدر، أنّه تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أحميدة بن عجيلة بالأغواط.