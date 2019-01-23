بالصور.. إنتشال جثة يشتبه أنها للصحفي المصور بن حليمة كريم في وهران

يتم الآن انتشال جثة يشتبه في أنها للصحفي المصور بن حليمة كريم بشاطئ كريشتل شرق وهران.

كريم البالغ من العمر 38 سنة عثر عليها بمنطقة صخرية تبعد عن الطريق ب 7 كلم على مستوى شاطئ عين الدفلى.

وكما تم الترجيح له من قبل أهالي منطقة كريشتل وأغلبهم يمتنهون نشاط الصيد وعلى علم بكل خبايا البحر.

أكدوا أن التيارات البحرية الغربية ستجرفه من منطقة المرسى الكبير إلى منطقة كريشتل.

خصوصا بعد الاضطراب الجوية التي تشهدها مدينة وهران منذ يومين.

وحسب بعض المصادر فيرجح أن تكون الجثة التي تم العثور عليها ما بين الصخور على مستوى شاطئ عين الدفلى تعود للصحفي بنسبة 80 بالمائة.

كريم الذي تعرض لحادث سقوط بالبحر ليلة الاحد الفارط أثناء ممارسة هواية الصيد بالقرب من منطقة الصخرة العجوز بالمرسى الكبير.