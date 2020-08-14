بالصور.. إنتشال جثتي غريقين بشواطئ سكيكدة

انتشلت مصالح الحماية المدنية اليوم الجمعة جثتي شخصين غرقا في شواطئ ولاية سكيكدة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة لاجل غريق مفقود في بحر هائج على الساعة 10ساو48د.

الغريق الذي يبلغ من العمر 15 سنة و ينحذر من ولاية سطيف عثر انتشلت جثته بالمكان المسمى العربي بن مهيدي المركز 05 غير محروس وغير مسموح للسباحة

وقامت مصالح الحماية المدنية بنقل جثته الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لاجل غريق مفقود في بحر هائج على الساعة 12سا و45د من جنس ذكر البالغ من العمر 17سنة.

الغريق ينحذر من ولاية قالمة انتشلت جثته بالمكان المسمى شاطئ رميلة بلدية المرسى دائرة بن عزوز غير محروس و غير مسموح .

و تم نقله من طرف مصالح الحماية المدنية الى مصلحة حفظ الجثث عزابة.