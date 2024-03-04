بالصور: إنتهاء عملية تنظيف حي 1200 مسكن عدل بجيجل عقب التقلبات الجوية الأخيرة 

تمكنت عمال وكالة عدل بولاية جيجل من عملية التنظيف التي شملت تطهير المجاري المائية وصرف مياه الأمطار التي تسربت إلى بعض السكنات.

كذا إمتصاص المياه العالقة بالأقبية ورفع الأوحال والأتربة.

وجاء هذه العملية تنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي الرامية إلى التكفل التام إلى هذا الحي.

العملية تمت على مستوى حي 1200 مسكن عدل بالكيلومتر الخامس بالتنسيق مع عمال دواوين الترقية والتسيير العقار وبمساهمة قاطني الحي.

كما تم تسخير في هذه العملية جميع الموارد البشرية وتم توفير كل الوسائل المادية الضرورية واللازمة. بالإضافة إلى التدخل الإستعجالي سمح لعودة الحياة للموقع السكني في فترة وجيزة.