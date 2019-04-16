بالصور..  إنجاز نظام معلوماتي جديد للجمارك الجزائرية

أُعطيت اليوم الثلاثاء، إشارة إنطلاق أشغال إنجاز نظام معلوماتي جديد للجمارك الجزائرية بالشراكة مع الوكالة الدولية للنظام المعلوماتي للجمارك.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، انطلقت صباح هذا اليوم، فعاليات اليوم الإعلامي الذي تنظمه ذات المصالح بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس.

كما أشار ذات البيان، أن اليوم الإعلامي عرف حضور فاروق باحميد المدير العام للجمارك، وسفير جمهورية كوريا.

إلى جانب ممثلي الهيآت الوزارية، إطارات إدارة الجمارك الجزائرية الى جانب طلبة المدارس والمعاهد المتخصصة في تكنولوجيات المعلومات .

ومن أهداف هذا اللقاء، إعطاء إشارة انطلاق لنظام المعلوماتي الجديد. وفقا لذات البيان.