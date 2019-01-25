بالصور.. إنحراف قطار لنقل المحروقات من مساره ببلدية الخروب في قسنطينة

إنحرف قطار لنقل المحروقات من مساره مساء اليوم الجمعة وذلك بمنطقة صالح الدراجي ببلدية الخروب في قسنطينة.

القطار الذي يتكون من 7 وحدات .سعة الوحدة 60 الف لتر تعرضت 4 منها للخروج من السكة.

فيما إنقلبت 2 منها الأولى محملة بالبنزين والثانية بالمازوت.

القطار الذي كان متوجه الى منطقة حجاج بشير تعرض للانحراف بسبب سوء الاحوال الجويه.

حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية بالتنسيق مع اجهزة الامن وشركة السكة الحديدية مع عمال الصيانة لمؤسسة نفطال.

اين باشرت مصالح المذكورة بافراغ الوحدات من المحروقات ونقلها عبر صهاريج اخرى وارجاع القطار الى مساره الطبيعي.

ولحسن الحظ لم تسجل اية خسائر بشرية.

