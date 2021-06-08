بالصور.. إنطلاق أشغال الجمعية العامة الإنتخابية للجنة الأولمبية

إنطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بولاية إيليزي، قوافل 09 مكاتب تصويت متنقلة، الخاصة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 12 جوان 2021. وانطلقت المكاتب نحو المناطق النائية…
تمكّن عناصر أمن ولاية بشار وفي عملية مشتركة مع القطاع العسكري بالناحية العسكرية الثالثة في الأيام الأخيرة من تفكيك شبكة إجرامية وحجز كمية معتبرة من…
سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، وفاة أربعة أشخاص، إثر حادث مرور في بلدية الشارف التابعة لولاية الجلفة. ووقع الحادث على الساعة السابعة و37 دقيقة،…
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