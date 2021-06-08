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بالصور.. إنطلاق أشغال الجمعية العامة الإنتخابية للجنة الأولمبية

الرياضة
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بالصور.. إنطلاق أشغال الجمعية العامة الإنتخابية للجنة الأولمبية
بقلم إسماعيل عشاش

إنطلقت أشغال الجمعية العامة الإنتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية، في مقرها ببن عكنون، من أجل التصويت على إسم الرئيس رقم 15 في تاريخها. ويتنافس كل من عبد الرحمن حمّاد ومحمد أمين بوغادو على كُرسي “الكوا” للعهدة الأولمبية القادمة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1006404

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