بالصور: إنطلاق أوّل رحلة جوية دولية مباشرة بين باريس وجانت

إنطلقت سهرة اليوم السبت أول رحلة جوية دولية مباشرة بين باريس وجانت. وذلك إنطلاقا من مطار شارديغول الدولي بباريس نحو مطار تيسكا الشيخ أمود بن مختار بجانت.

وكانت أمس وزارة السياحة والصناعة التقليدية اعلنت عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك عن إنطلاق وخط جوي مباشر بين باريس وجانت ابتداء من 17 ديسمبر 2022. وذلك لدعم السياحة الصحراوية في الجزائر. وكما كتبت الوزارة في منشورها تادرارت الحمراء تسحر السياح الأجانب.

وستكون الرحلة إنطلاقا من مطار شارديغول الدولي بباريس العاصمة الفرنسية إلى مطار تيسكا الشيخ أمود بن مختار بجانت.