بالصور…إنطلاق أوّل عملية تصدير برًا إلى إفريقيا من موريتانيا
أعطى صبيحة اليوم الأربعاء وزير التجارة، سعيد جلاب، إشارة انطلاق أول عملية تصدير للمنتجات الجزائرية عبر بوابة موريتانيا.
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تابعت محكمة الدار البيضاء 4 أعوان شحن تابعين للخطوط الجوية الجزائرية بموجب إجراء الاستدعاء المباشر بتهمة خيانة الأمانة.
وذلك على إثر شكوى تقدمت بها شركة «فيداكس»،…
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وقع حادث سير، يتمثل في اصطدام قطار بشاحنة في ممر السيارات بمنطقة صالح الدراجي بالخروب .
الحادثة التي وقعت صباح اليوم، اين دهس قطار لنقل الحبوب…
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دعت مديرية الحماية المدنية، لولاية المسيلة، الفلاحين بمنطقة أم الشمل ببلدية الحوامد،بتشغيل كافة مضخات الآبار الارتوازية.
وأوضح بيان من الحماية، أن العملية من شأنها تخفيض منسوب…
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