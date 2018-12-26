بالصور…إنطلاق أوّل عملية تصدير برًا إلى إفريقيا من موريتانيا

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بالصور…إنطلاق أوّل عملية تصدير برًا إلى إفريقيا من موريتانيا
بقلم أمينة داودي

أعطى صبيحة اليوم الأربعاء وزير التجارة، سعيد جلاب، إشارة انطلاق أول عملية تصدير للمنتجات الجزائرية عبر بوابة موريتانيا.


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