بالصور.. إنطلاق الأيام الإعلامية الخاصة بسلاح الحرس الجمهوري بمستغانم

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات الأيام الإعلامية الخاصة بسلاح الحرس الجمهوري، والتي تحتضنها دار الثقافة لولاية مستغانم.

وحسب ما أورد بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإنّ دار الثقافة ولد عبد الرحمــن كاكيتحتضن الأيام الإعلامية الخاصة بسلاح الحرس الجمهوري خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 29 جانفي 2020.

وقد أشرف قائد القطاع العسكري بمستغانم، نيابة عن اللواء قائد الناحية العسكرية الثانية، على مراسم إفتتاح هذه التظاهرة.

وذلك بحضور السلطات المدنية والعسكرية للولاية إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام الوطنية و المجتمع المدني.

وتتضمن هذه الأيام الإعلامية ورشات تجسد مختلف تخصصات الحرس الجمهوري من موسيقى عسكرية،

الخيالة، و كذا الحماية بالإضافة إلى عرض أشرطة وثائقية تبين مهام هذا السلاح.

هذا وتهدف هذه التظاهرة لإبراز الصورة المشرفة للجيش الوطني الشعبي من خلال الإنجازات المحققة.